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Южнокорейская разведка не успевает считать корабли. Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё

Южнокорейская разведка не успевает считать корабли. Ким отправил России миллионный снаряд, кучу солдат и готовит ещё

19K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Пару недель назад, со ссылкой на гражданскую южнокорейскую разведку beyondparallel, мы писали о том, что товарищ Ким отгрузил первые партии контейнеров с БК в Россию.

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