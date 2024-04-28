Ландыши. От души. 😳😳😳 Девочка попала в реанимацию из-за букетика ландышей. По словам мамы, ребенок съел цветок, после чего ей стало плохо.
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Ландыши. От души. 😳😳😳 Девочка попала в реанимацию из-за букетика ландышей. По словам мамы, ребенок съел цветок, после чего ей стало плохо.