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ФедералПресс

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Правила заправки «чет-нечет» отменят в Нижегородской области: надолго ли

Правила заправки «чет-нечет» отменят в Нижегородской области: надолго ли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа, ФедералПресс. В Нижегородской области 1 сентября будет временно приостановлено действие правила заправки автомобилей по системе «чет-нечет».

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