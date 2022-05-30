Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Тарко-Сале ассенизаторская машина наехала на школьника

В Тарко-Сале ассенизаторская машина наехала на школьника

В Тарко-Сале «КамАЗ» наехал на 8-летнего велосипедиста. Ребенка экстренно доставили в больницу. Предположительно, водитель грузовика не заметил ребенка, который шел справа от машины вместе с велосипедом: многотонный «КамАЗ» наехал на ногу школьника.

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