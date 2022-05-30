В Тарко-Сале ассенизаторская машина наехала на школьника

В Тарко-Сале «КамАЗ» наехал на 8-летнего велосипедиста. Ребенка экстренно доставили в больницу. Предположительно, водитель грузовика не заметил ребенка, который шел справа от машины вместе с велосипедом: многотонный «КамАЗ» наехал на ногу школьника.