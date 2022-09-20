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Блинкен: зерновая сделка позволяет отправлять продовольствие в нуждающиеся страны

Блинкен: зерновая сделка позволяет отправлять продовольствие в нуждающиеся страны

Госсекретарь США Энтони Блинкен, оценивая значение продуктового соглашения, рассказал, что договоренности о морском экспорте украинского зерна дают возможность направить продовольствие на территорию тех государств, которые сильнее в этом нуждаются.

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