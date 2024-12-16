Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

902 подписчика

На автодромах Восточного военного округа продолжается обучение военных водителей на категории «С»

На автодромах Восточного военного округа продолжается обучение военных водителей на категории «С»

На практических занятиях по вождению автотранспорта, военнослужащие осваивают и отрабатывают навыки вождения в ограниченном пространстве, движение задним ходом, параллельную парковку, заезд на эстакаду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх