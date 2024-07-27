Беспрецедентное снижение цен на диафрагменное сцепление.

Внимание, внимание!!!А мы с хорошей новостью! Да еще и в пятницу!С 12-00 26 июля цены на диафрагменное сцепление (диск сцепления нажимной 85-1601090-Д-01 и диск сцепления ведомый 85-1601130-Д-01) для дилеров и партнеров ОАО ´БЗТДиА´ в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья будут снижены.