Медицинские маски заполнили морские воды Приморья

В Приморском крае ученые обеспокоены воздействием медицинских масок на морские организмы. Специалистов тревожит влияние материалов, из которых сделаны средства защиты, на морские организмы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Тихоокеанский океанологический институт имени В.
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