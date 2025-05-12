Президент России вызвал удивление своей реакцией на ультиматум, выдвинутый Европой

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск провели совместную встречу, на которой обсуждалась напряженная ситуация в отношениях с Россией.
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