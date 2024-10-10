Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

В Бобруйске пенсионерка отравилась угарным газом от печного отопления.

В Бобруйске пенсионерка отравилась угарным газом от печного отопления.

Сообщение о госпитализации поступило 8 октября в 22.37.Как сообщили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС, пенсионерка 1939 года рождения топила печь у себя в доме, расположенном по улице Комбинатской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх