В Бобруйске пенсионерка отравилась угарным газом от печного отопления.

Сообщение о госпитализации поступило 8 октября в 22.37.Как сообщили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС, пенсионерка 1939 года рождения топила печь у себя в доме, расположенном по улице Комбинатской.
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