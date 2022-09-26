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Интересная реакция на Западе и на Украине тех, кто там командует...

Интересная реакция на Западе и на Украине тех, кто там командует...

Интересная реакция на Западе и на Украине тех, кто там командует и тех, кто просто в этих странах живёт на объявленную в России частичную мобилизацию и предупреждение Путина насчёт того, что он не намерен шутить, в том числе насчёт ядерного оружия.

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