Интересная реакция на Западе и на Украине тех, кто там командует и тех, кто просто в этих странах живёт на объявленную в России частичную мобилизацию и предупреждение Путина насчёт того, что он не намерен шутить, в том числе насчёт ядерного оружия.
Интересная реакция на Западе и на Украине тех, кто там командует и тех, кто просто в этих странах живёт на объявленную в России частичную мобилизацию и предупреждение Путина насчёт того, что он не намерен шутить, в том числе насчёт ядерного оружия.
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