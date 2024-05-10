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Хоккеист «Нефтехимика» Хохлов об РПЛ: «Тюкавин – лучший среди россиян. У него хорошие шансы заиграть в Европе. Когда был Захарян, ему уделяли много внимания»

21-летний форвард «Динамо» в нынешнем сезоне забил 14 мячей и сделал 8 голевых передач в 27 матчах чемпионата.

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