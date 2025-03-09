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Пушков: Европа не заменит миллиардной помощи США Украине

Пушков: Европа не заменит миллиардной помощи США Украине

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа неспособна заменить военную помощь США Украине. Он отметил, что сигналы Трампа указывают на стремление прекратить конфликт, что ставит под сомнение европейскую поддержку Киева.

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