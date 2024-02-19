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Врач Елисеев: избыток бананов и авокадо может привести к проблемам с почками

Врач Елисеев: избыток бананов и авокадо может привести к проблемам с почками

Проявление хронических заболеваний почек во многом зависит от образа жизни человека. Почки являются одной из естественных фильтрующих систем организма, поэтому на них сильно сказывается употребление потенциально вредных продуктов, рассказал "Газете.

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