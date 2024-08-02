Ignio.com Скорпион. Ежедневный любовный гороскоп за 5 августа 2024 года

В этот день ваша помощь может потребоваться вашему любимому человеку в любое время суток, поэтому будьте постоянно начеку: не выключайте мобильный телефон или компьютер, готовьтесь к тому, что вам придется довольно быстро и оперативно реагировать на происходящие события.
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