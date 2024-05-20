Китай ввел санкции против американских компаний из-за Тайваня

Китай пополнил список ненадежных организаций тремя американскими компаниями. Министерство коммерции КНР уличило их в продаже Тайваню вооружений, сказано в опубликованных 20 мая на сайте ведомства сообщениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии