⚡️Подписчики сообщают о серьезной аварии на Советской. Молодой водитель на Hyundai Accent не справился с управлением.
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⚡️Подписчики сообщают о серьезной аварии на Советской. Молодой водитель на Hyundai Accent не справился с управлением.
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