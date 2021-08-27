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Об изгнании Натальи Поклонской

Об изгнании Натальи Поклонской

Закономерно. «Русская весна», как и любая революция, начинает пожирать своих детей, даже самых няшных.

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Влад Владимиров
Нечистоплотные людишки, как правило, всегда же свой, блин, бред подобным образом пытаются везде, где они могут, обозначить. Всё-таки анамнез из психушки, увы, на разуме их оставляет след...((( Привыкли так эти убогие в клоаках, блин, своих судачить...(((

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