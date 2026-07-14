185 Гц, аккумулятор на 9000 мА•ч, самые мощные динамики и 200-мегапиксельная камера: раскрыты характеристики нового флагмана на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Смартфон получит один из самых емких аккумуляторов в классе, экран с рекордной частотой обновления, перископический модуль и защиту IP69По данным известного инсайдера Digital Chat Station, в разработке находится новый смартфон с топовыми характеристиками.
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