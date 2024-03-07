В Ивановской области число поддельных денег за 2023 год сократилось вдвое

Преступники продолжают подделывать не только купюры, но и монеты.Ивановское отделение Центробанка рассказало, сколько фальшивых купюр и монет выявили специалисты банковской системы региона за весь 2023 год.
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