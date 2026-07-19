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В ходе отраслевого совещания Минпромторга регион представил разработки ученых и бизнеса для развития химической и легкой промышленности

В ходе отраслевого совещания Минпромторга регион представил разработки ученых и бизнеса для развития химической и легкой промышленности

Вопросы кооперации в химической и легкой промышленности, импортозамещение сырья и технологий, реализация перспективных инвестиционных проектов стали главными темами рабочей поездки делегации Минпромторга РФ в Ивановскую область и отраслевого совещания «Химия для легпрома: сырье и технологии».

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