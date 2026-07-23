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Аргументы и Факты

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Христофору рассказал об истерике Каллас после решений США по Украине

Христофору рассказал об истерике Каллас после решений США по Украине

Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы угрозах для Европы со стороны России наполнены отчаянием из-за отказа США выделить Киеву военную помощь«Ей остается только поныть из-за якобы российской угрозы.

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