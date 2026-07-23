Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы угрозах для Европы со стороны России наполнены отчаянием из-за отказа США выделить Киеву военную помощь«Ей остается только поныть из-за якобы российской угрозы.
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