"Жду, что Владивосток станет литературной столицей": Фёдор Степаненко о ЛиТРе

Организатор литературного фестиваля Non/fiction (6+) Фёдор Степаненко расскажет во Владивостоке о потенциале Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), в рамках программы "Читающая Россия", и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.