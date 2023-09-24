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"Жду, что Владивосток станет литературной столицей": Фёдор Степаненко о ЛиТРе

"Жду, что Владивосток станет литературной столицей": Фёдор Степаненко о ЛиТРе

Организатор литературного фестиваля Non/fiction (6+) Фёдор Степаненко расскажет во Владивостоке о потенциале Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), в рамках программы "Читающая Россия", и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.

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