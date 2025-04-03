Жена телеведущего Диброва в купальнике поплавала на сапе

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Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина разместила откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).