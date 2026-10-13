В нескольких городах Крыма временно отключен свет

Как сообщили в Крымэнерго, для проведения неотложных ремонтных работ, обесточены: с 08:00 до 18:00 — в городском округе Армянск, Красноперекопске, Красноперекопском и Бахчисарайском районах; с 11:00 до 18:00 — в Алупке.