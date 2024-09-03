"На вершине власти в России есть блок, который сдерживает давно назревшие патриотические реформы. Здесь сплошное ожидание мира и «за деньги, да». Этот тренд не переломлен, философия инстасамок по прежнему доминирует."

Да верно согласен с автором!) Кто назначал Сердюкова ? Где ответы на признание ошибок почему продолжалось всё в том же духе,- пока петух не клюнул!? Почему молчали и вопрос не молчим ли до сих пор!?)

BN

Boris Nevzorov

Все верно! Болото надо сушить, но использование эволюционных методов только затягивает процесс оздоровления общества, а может и вообще обнулить процесс. Определить вектор без ломки либерального застоя, это еще не победа. Трудно, да и крови не избежать. Но есть силы, есть Белоусов, есть Бастрыкин и им подобные, есть ребята, опаленные войной. Им лапшу не повесишь. А корень зла, по моему мнению, сидит в наших законодательных органах. Это ГД и СФ принимали законы, разрушившие медицину и образование, превратившие страну в пристанище варваров, ненавидевший коренной.народ, это ЦБ, задравший ставку до небес, а инфляция все растет. Я верю, что Россию ожидает прекрасное будущее, но надо работать, помня заветы Козьмы Пруткова:.ЗРИ В КОРЕНЬ.