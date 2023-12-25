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KMZ: холдинг построил первые два обстановочных судна проекта 3050

KMZ: холдинг построил первые два обстановочных судна проекта 3050

Первые два обстановочных судна проекта 3050 начали проходить испытания. Еще восемь кораблей находятся на разной стадии готовности, заявил РИА «Новости» управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

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