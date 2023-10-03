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Как носить юбку-карандаш: 8 идеальных сочетаний

Как носить юбку-карандаш: 8 идеальных сочетаний

Как носить юбку-карандаш: 8 идеальных сочетанийСтилисты давно называют юбки-карандаши антитрендом. На самом деле теперь они просто превратились в прямые юбки, которые не прилегают плотно и оставляю воздух между материалом и кожей.

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