Как носить юбку-карандаш: 8 идеальных сочетаний

Как носить юбку-карандаш: 8 идеальных сочетанийСтилисты давно называют юбки-карандаши антитрендом. На самом деле теперь они просто превратились в прямые юбки, которые не прилегают плотно и оставляю воздух между материалом и кожей.
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