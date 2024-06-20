МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Патриот Сусанин
    Теперь ЕР начнет прессовать Шаманова!!!Громкое заявление...
  • Сергей Дмитриев
    ...Осталось переплавить золото в товары и пр. блага по формуле +деньги-товар-деньги+В результате рост...
  • Eduard
    Штаты,это те кто убивал вьетнамцев.Ни друзьями,ни союзниками они быть не могут!Штаты обиделись н...

Чубайс на прицеле: Госдума требует сажать и отменять приватизацию

Чубайс на прицеле: Госдума требует сажать и отменять приватизацию

Представьте себе, что вы сидите в уютном кресле, попивая кофе, и вдруг узнаете, что кто-то предлагает признать Анатолия Чубайса иноагентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Я ЕСМЬ
Капитализму приходит капец! Его время на исходе! А потому в воздухе так свежо веет идеями национализации и появления  Духовного строя, в основе которого лежит философия синтеза Духа и Материи.  Спасибо.
Ответить
17 час.
А
Александр
Чубайс плавал на алчности прохвостов: от «красных директоров» до новых и старых дружков-кружковцев. Вечно пьяный Ельцин, коробки с баксами, очумевшие от гор бабла нувориши и клоуны. Эта истерия постепенно спадает. Западенцы с басмачами еще дадут прикурить. Их грамотно ведут. Вот и нам бы пора взяться за голову, а не на пупок таращиться. Откуда мы ведомо. А вот что станет - вопрос при допущенных распущенности и воровстве.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх