Представьте себе, что вы сидите в уютном кресле, попивая кофе, и вдруг узнаете, что кто-то предлагает признать Анатолия Чубайса иноагентом.
Чубайс на прицеле: Госдума требует сажать и отменять приватизацию
Комментарии
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Я ЕСМЬ
Капитализму приходит капец! Его время на исходе! А потому в воздухе так свежо веет идеями национализации и появления Духовного строя, в основе которого лежит философия синтеза Духа и Материи. Спасибо.
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17 час.
А
Александр
Чубайс плавал на алчности прохвостов: от «красных директоров» до новых и старых дружков-кружковцев. Вечно пьяный Ельцин, коробки с баксами, очумевшие от гор бабла нувориши и клоуны. Эта истерия постепенно спадает. Западенцы с басмачами еще дадут прикурить. Их грамотно ведут. Вот и нам бы пора взяться за голову, а не на пупок таращиться. Откуда мы ведомо. А вот что станет - вопрос при допущенных распущенности и воровстве.
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16 час.
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