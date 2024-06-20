Чубайс на прицеле: Госдума требует сажать и отменять приватизацию

Капитализму приходит капец! Его время на исходе! А потому в воздухе так свежо веет идеями национализации и появления Духовного строя, в основе которого лежит философия синтеза Духа и Материи. Спасибо.

А

Александр

Чубайс плавал на алчности прохвостов: от «красных директоров» до новых и старых дружков-кружковцев. Вечно пьяный Ельцин, коробки с баксами, очумевшие от гор бабла нувориши и клоуны. Эта истерия постепенно спадает. Западенцы с басмачами еще дадут прикурить. Их грамотно ведут. Вот и нам бы пора взяться за голову, а не на пупок таращиться. Откуда мы ведомо. А вот что станет - вопрос при допущенных распущенности и воровстве.