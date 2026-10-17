Инцидент произошел 11 октября в гостинице в районе Паяллар. 60-летний поляк, отдыхавший вместе с женой, находился в состоянии алкогольного опьянения и не хотел возвращаться в номер.
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