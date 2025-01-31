Мезюхо: Киев делает все, чтобы территории Украины раздали другим странам Киев делает все для того, чтобы территории Украины отошли другим странам после завершения специальной военной операции, заявил RT политолог Иван Мезюхо.
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