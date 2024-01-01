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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче против «Миннесоты». У него 17 очков в 32 играх

Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче против «Миннесоты». У него 17 очков в 32 играх

Форвард «Виннипега» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2).  В активе россиянина 17 (4+13) очков в 32 играх в текущем сезоне.

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