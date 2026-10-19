Польские военные подняли авиацию, сообщают в оперативном командовании. Это связано с ударами русских сил на западе Украины.
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Ну конечно Польша переживает за Западную Украину,ведь часть З.У. достанется полякам .