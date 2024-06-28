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«Кливленд» подпишет звезду «Мартовского безумия» Ди Джей Бернса, который весил 124 кг

«Кливленд» подпишет звезду «Мартовского безумия» Ди Джей Бернса, который весил 124 кг

Бигмен стал звездой «Мартовского безумия» NCAA этого года, когда помог университету штата Северная Каролина добраться до «Финала четырех».

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