Психолог дал советы по борьбе с постпраздничной депрессией

Многие люди, выйдя на работу после долгих праздников, вместо бодрости чувствуют усталость и разбитость, что является синдромом послепраздничной депрессии, которая связана с резким изменением ежедневной рутины и снижением уровня адреналина.
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