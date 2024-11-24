Чем полезен черный чай

Черный чай — любимый напиток в нашей стране. Он отлично бодрит, согревает и успокаивает. За чашечкой ароматного чая можно скоротать зимний вечер в компании близких, сделать небольшой перерыв в течение напряженного рабочего дня, расслабиться и отдохнуть душой.