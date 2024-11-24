Черный чай — любимый напиток в нашей стране. Он отлично бодрит, согревает и успокаивает. За чашечкой ароматного чая можно скоротать зимний вечер в компании близких, сделать небольшой перерыв в течение напряженного рабочего дня, расслабиться и отдохнуть душой.
Чем полезен черный чай
Комментарии
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Александр Николаевич
Черный чай помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Флавоноиды отвечают за профилактику сердечно-сочудистых заболеваний. Порядок в ЖКТ.
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16 час.
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