Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    - “Слушайте, Воробей, Вы совсем глупый или прикидываетесь? Вот откуда мнение Иоанна Златоуста:” Вы, похоже, так и н...Заблуждения на пу...
  • Валерий Холодок
    Слушайте, Воробей, Вы совсем глупый или прикидываетесь? Вот откуда мнение Иоанна Златоуста: https://bible.by/fater/40...Заблуждения на пу...
  • Воробей
    - “Вот именно об этом я и говорил, а Вы отрицали:"Вовсе нет! Скорее наоборот."” Ничего я не отрицал относительного с...Заблуждения на пу...

Чем полезен черный чай

Чем полезен черный чай

Черный чай — любимый напиток в нашей стране. Он отлично бодрит, согревает и успокаивает. За чашечкой ароматного чая можно скоротать зимний вечер в компании близких, сделать небольшой перерыв в течение напряженного рабочего дня, расслабиться и отдохнуть душой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Черный чай помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Флавоноиды отвечают за профилактику сердечно-сочудистых заболеваний. Порядок в ЖКТ.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх