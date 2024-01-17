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Эксперт Грациани назвал главную цель аудита поставок оружия Киеву

Эксперт Грациани назвал главную цель аудита поставок оружия Киеву

Аудит, который проводит Брюссель в отношении вооружения, поставленного киевскому режиму от стран ЕС, предназначен для оказания давления на отказывающиеся продолжать поддержку Украины страны, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).

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