Эксперт Грациани назвал главную цель аудита поставок оружия Киеву

Аудит, который проводит Брюссель в отношении вооружения, поставленного киевскому режиму от стран ЕС, предназначен для оказания давления на отказывающиеся продолжать поддержку Украины страны, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии