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Победы «Зенита», «Ливерпуля» и «Реала», Пиастри выиграл в Джидде и лидирует в «Ф-1», поражения «МЮ», «Интера» и «Милана», «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина, Бардаков в «Колорадо» и другие новости

1. В Мир РПЛ гол Лусиано Гонду принес «Зениту» победу над «Химками» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Динамо» победило «Рубин» (3:1) с дублем Гладышева, а «Ростов» обыграл «Факел» (2:0).

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