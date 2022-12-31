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Разин о 3:2: «Северсталь» хотела лишить «Торпедо» их козыря – хорошие контратаки, быстрый переход из обороны в атаку. Раньше не хватало чуть-чуть»

Главный тренер «Северстали» подвел итоги матча с «Торпедо» (3:2). «Третий раз играли с «Торпедо», раньше не хватало чуть-чуть.

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