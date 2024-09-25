Капремонт моста через Лявлю планируют завершить к концу 2025 года

Мост расположен на 33-м километре трассы Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень в Приморском округеРаботы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отмечают в министерстве транспорта Архангельской области.
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