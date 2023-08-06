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В Забайкальском крае пьяная компания напала на участника спецопераци

В Забайкальском крае пьяная компания напала на участника спецопераци

В селе Нерчинский Завод в Забайкалье нетрезвая компания совершила нападение на участника специальной военной операции, информацию подтвердил губернатор региона Александр Осипов.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Нелюди, животные
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15 час.
ЛГ
Лидия Гаджиева
Посадить всех, причем надолго! И судить не только за хулиганство. но еще по нескольким статьям. И за дискредитацию  ВС России (знали, что парень воевал!),  за причинение вреда здоровью лица, находящегося в заведомо беспомощной состоянии (парень-то был инвалид!). Там, если разобраться, есть еще серьезные зацепки. Надо наказать так, чтобы больше никому неповадно было!
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8 час.

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