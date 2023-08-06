В Забайкальском крае пьяная компания напала на участника спецопераци

ЛГ

Лидия Гаджиева

Посадить всех, причем надолго! И судить не только за хулиганство. но еще по нескольким статьям. И за дискредитацию ВС России (знали, что парень воевал!), за причинение вреда здоровью лица, находящегося в заведомо беспомощной состоянии (парень-то был инвалид!). Там, если разобраться, есть еще серьезные зацепки. Надо наказать так, чтобы больше никому неповадно было!