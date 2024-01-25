В областном центре торжественно открыли Год семьи (фото)

Участие в церемонии приняли смоленский губернатор Василий Анохин и спикер регионального парламента Игорь Ляхов В Смоленском драматическом театре имени Грибоедова состоялась торжественная церемония открытия Года семьи.
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