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Как приготовить ореховый торт-десятиминутку без муки

Самый вкусный торт — тот, на который вы потратили минимум времени. Многослойные наполеоны, роскошные тарты с клюквенным курдом и трюфельные кондитерские изделия, конечно, хороши, но иногда так хочется чего-то простого и быстрого.

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