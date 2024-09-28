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Русские учёные исследовали учебники истории стран СНГ. В двух государствах написали честно

Русские учёные исследовали учебники истории стран СНГ. В двух государствах написали честно

Институт научной информации по общественным наукам РАН провёл исследование о том, как Россия представлена в учебниках истории стран Ближнего и постсоветского Востока, а также Китая.

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