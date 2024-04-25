Это видео уникально тем, что существует сразу в двух временных измерениях: молодой Президент Владимир Путин в 2002 году, смотрит на ещё более молодого Путина 1991-го эйфорического и похоронного года, который рассуждает о большевиках, Советском Союзе и марксизме - ленинизме.
«Как только убрали колючую проволоку - распался СССР»: Что говорил молодой Владимир Путин о большевиках и Советском Союзе 33 года назад
Комментарии
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Ингерман Ланская
я так и сказала : ты - НЕУЧ!!! "...в бей в свою полу-пустую головёшку - "....в годы Второй мировой войн...." ... .попробуй напрячь извилину и понять...
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2 час.
Ингерман Ланская
опять по себе , неуч, судишь.... эта книжонка мной читаема где-то в начале 70-х в апн-вском издании... отец - ветеран войны. когда прочитал, сказал - дерьмо и много лжи
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2 час.
T
Teodor
Теория Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ульянова, Иосифа Джугашвили это идея, к чему нужно стремиться. Если ее не развивать, то как и везде - застой и отмирание. А вот развивать было не кому, как и сейчас. Не созрели видно условия для рождения философа такого уровня. Капитализм, этот людоедский строй себя уже изжил и, хотим мы этого или нет другой теории, как социализм, пока нет и к этому все придет. Жизнь заставит, а Народ поможет, а может и заставит. Уже было же такое в Истории.
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1 час.
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