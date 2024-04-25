«Как только убрали колючую проволоку - распался СССР»: Что говорил молодой Владимир Путин о большевиках и Советском Союзе 33 года назад

T

Teodor

Теория Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ульянова, Иосифа Джугашвили это идея, к чему нужно стремиться. Если ее не развивать, то как и везде - застой и отмирание. А вот развивать было не кому, как и сейчас. Не созрели видно условия для рождения философа такого уровня. Капитализм, этот людоедский строй себя уже изжил и, хотим мы этого или нет другой теории, как социализм, пока нет и к этому все придет. Жизнь заставит, а Народ поможет, а может и заставит. Уже было же такое в Истории.