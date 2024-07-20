Короли войны Роз. Генрих VII – король, исполнивший все задуманное

Cегодня наш рассказ будет посвящен очень важной персоне, наследовавшей корону Англии непосредственно на поле Босуорта – короле Генрихе VII, который не так известен, как его сын Генрих VIII, однако именно им был заложен тот прочный фундамент, на котором расцвело царствование последнего.
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