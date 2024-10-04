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Онищенко допустил возможный завоз инфекции Марбург на территорию РФ

Онищенко допустил возможный завоз инфекции Марбург на территорию РФ

Российские специалисты должны быть готовы к возможным завозным случаям лихорадки Марбург. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

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