Япония увеличит бюджет обороны до рекордных 8,9 трлн иен в 2027

Японское минобороны планирует внедрить модернизированные ракеты Type-12 на истребители F-2, увеличив их дальность до 1000 км.
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