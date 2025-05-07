Член исполкома РФС: «Думаю, возвращение не за горами. Многие хотели бы видеть сборную России на крупных турнирах»

Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович заявил, что высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино свидетельствуют о возможном скором возвращении российских сборных на международную арену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии