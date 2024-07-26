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Надаль и Серена поучаствовали в эстафете олимпийского огня. Рафаэль принял факел из рук Зидана

Надаль и Серена поучаствовали в эстафете олимпийского огня. Рафаэль принял факел из рук Зидана

В Париже завершается церемония открытия Олимпиады-2024. Рафаэль Надаль и Серена Уильямс поучаствовали в эстафете олимпийского огня.

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